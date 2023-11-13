Luana Andrade yağ aldırma operasyonunda vefat etti
Brezilyalı televizyon yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için ameliyat masasına yattı. Andrade, operasyon sırasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi
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Brezilyalı televizyon yıldızı Luana Andrade'den acı haber geldi. Daha önce erkek arkadaşı Joao Hadad ile 2022'de katıldığı reality şov 'Power Couple Brasil 6'da ün kazanan Andrade'nin 29 yaşında hayata veda ettiği belirtildi.
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Hastaneden yapılan açıklamaya göre; Luana Andrade, 7 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde liposuction işlemi sırasında masif pulmoner emboli geçirdi.
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Ameliyattan iki buçuk saat sonra Andrade'nin kalbinin durduğu ve sağlık personeli tarafından hayata döndürüldüğü kaydedildi.
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'E Online'ın aktardığına göre; Yapılan testler sonucunda kan pıhtılarının damarları ya da arterleri tıkaması anlamına gelen 'masif tromboz' geçirdiği anlaşılan Luana Andrade, yoğun bakım ünitesine nakledildi. Ancak Andrade, kısa bir süre sonra hayata veda etti.
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Hastanenin Andrade'in ölüm nedenini 'masif pulmoner emboli' olarak kaydettiği, bunun liposuction prosedürleriyle ilgili önde gelen bir ölüm nedeni olduğu da bildirildi.
Fotoğraflar: Instagram