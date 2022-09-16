Luan Peres´in sağlık durumu iyi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, mücadelede sakatlık yaşadı. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres, kale direğine çarptı. Sahayı sedye ile terketmek sorunda kalan Peres´in yerine oyuna Alioski dahil oldu. Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres´in detaylı kontrollerinin İstanbul´da gerçekleştirileceği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."