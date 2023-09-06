Luan Peres krizi! Lisansı dondurulabilir...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde, Rennes deplasmanında dizini direğe vurarak sakatlanan Luan Peres, o günden beri sakatlığını tam olarak atlatamadı. Doktorların ameliyat önerdiği Brezilyalı futbolcu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu yüzden Peres'in lisansının dondurulması da gündemde...
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Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşuyor.
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İyileştikten sonra özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla büyük beğeni toplayan Peres bu sezon tekrardan sakatlandı.
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AMELİYAT OLMASI ÖNERİLDİ
Sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat önerdi. Brezilya oyuncu ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
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LİSANSI DONDURULABİLİR
Sport Digitale'nin haberine göre; sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat öneriyor. Bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı savunmacının lisansını donduracak.
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3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Jorge Jesus'un transfer ettirdiği 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Konferans Ligi eleme turlarında 3 maçta boy gösterdi. Peres, Trendyol Süper Lig'de ise süre alamadı.
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