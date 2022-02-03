LPG'YE ZAM!

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre LPG fiyatlarına zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 40 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.