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LPG OTOGAZA ZAM! Son dakika: 3 Şubat Benzin, Motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları 2022

LPG'ye zam! 3 Şubat Benzin, Motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları 2022

Güncel akaryakıt fiyatları ve son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlar ve araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde benzine ve motorine gelen zam sonrası LPG fiyatı araştırılıyor. EPGİS'ten son dakika LPG zammı açıklaması geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları 2022

03.02.2022 - 21:20 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası araç sahipleri tarafından ilgiyle takip edilen akaryakıt fiyatları 4 Şubat itibarıyla yeniden artacak. EPGİS 3 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile LPG fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. "LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları 2022

  • LPG'YE ZAM!

    EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre LPG fiyatlarına zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG Otogazda 40 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

  • LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI KAÇ PARA OLDU?

    LPG'nin litre fiyatına gelen 40 kuruş zamdan sonra LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 9,09 liradan 9,49 liraya, İstanbul'da ortalama 9,05 liradan 9,45 liraya ve İzmir'de 8,93 liradan 9,33 liradan işlem görecek. 

  • BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Benzinin litre fiyatına gelen 39 kuruş zamdan sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,51 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 14,05 liradan 14,44 liraya, İzmir'de 14,13 liradan 14,52 liraya çıkacak.

  • MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyurulan 2 Şubat tarihli 32 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan 14,66 liraya satılacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liradan 14, 59 liraay,  İzmir'de ise 14,34 liradan 14,66 liraya satışa çıkacak.

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