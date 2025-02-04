Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta motorine indirim yapılmıştı. Bugün ise LPG’ye zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, otogaza zam ne zaman, bu gece mi geliyor, LPG fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 4 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG fiyatı…