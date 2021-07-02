Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak.

Yine 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak 25 kuruşluk zam ise EŞEL Mobil'den karşılanacak ve pompa fiyatlarına yansımayacak.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.