2021 Kasım ayında geçerli olan akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), 19 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zammı paylaşmıştı. Dün yapılan son paylaşıma göre LPG otogaz fiyatlarına da zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA ZAM!

Benzinin litre fiyatına 20 Kasım'da geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

LPG Otogaz fiyatlarına ise 23 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş daha zam geldi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.