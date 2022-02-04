Hafta başında benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammı LPG otogaz fiyatına gelen zam takip etti. EPGİS tarafından yayınlanan akaryakıt zamlarına göre 2 Şubat Çarşamba günü benzin fiyatlarına 39 kuruş, motorin fiyatlarına 32 kuruş zam gelmişti. LPG otogaz litre fiyatına gelen 40 kuruşluk zam dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımaya başladı. İşte araç sahipleri tarafından ilgiyle takip edilen güncel akaryakıt fiyatları ne kadar ve benzin, motorin LPG otogaz litre fiyatı nedir sorusunun cevabı