LPG'YE ZAM!

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre LPG fiyatlarına zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.