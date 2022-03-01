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LPG'YE YENİ ZAM! Benzin, Motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları Mart 2022

LPG'ye zam! 1 Mart Benzin, Motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son aylarda gelen zamlar sonrası araştırılıyor. EPGİS dün LPG'ye zam, benzin ve motorine indirim geldiğini açıklamıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan gelen son dakika haberine göre, LPG'ye 61 kuruş zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları

01.03.2022 - 20:06 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası araç sahipleri tarafından ilgiyle takip edilen LPG litre fiyatı 2 Mart itibarıyla yeniden artacak. EPGİS 1 Mart Salı günü akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile LPG fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. "LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları 2022

  • LPG'YE ZAM!

    EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre LPG fiyatlarına zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

  • LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI KAÇ PARA OLDU?

    LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 10,17 liradan liraya 10,78 çıkacak. İstanbul'da 10,07 liradan 10,68 liraya, İzmir'de 10,01 liradan 10,62 liraya yükselecek.

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

  • MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

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