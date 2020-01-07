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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) dün yaptığı açıklamada, "7 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz'da 12 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Eşel mobil sistemi, ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Geçen yıl sistemin başladığı 2018 Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği 2018 Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

İlgili tutar 2019 başından Mayıs sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar TL oldu. Eşel mobil Mayıs 2019'dan sonra da kullanıldı.