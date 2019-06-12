LPG üretimi 2018'de yüzde 9,7 azaldı

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),"LPG Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu"na göre, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı ise 2017'ye göre yüzde 2,35 azalarak 3 milyon 306 bin 44 tona geriledi.
Türkiye, geçen yıl 16 ülkeden LPG ithal etti. En çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, ABD ve Norveç oldu.
Rapora göre, Türkiye'nin geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,7 azalarak 916 bin 774 ton olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin LPG ihracatı yüzde 58,69 azalarak 110 bin 40 tona geriledi. Geçen yıl 10 ülkeye LPG satışı yapılırken, en çok ihracat yapılan ülkeler arasında İsviçre, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk üç sırayı paylaştı.
EN YÜKSEK PAZAR PAYI OTOGAZIN
Geçen yıl LPG'de en yüksek pazar payı yüzde 79,18 ile otogazda oluştu. Otogaz LPG'yi, yüzde 18,09 ile tüplü LPG ve yüzde 2,73 ile dökme LPG izledi.
Türkiye'de geçen yıl dağıtıcı lisansı sahiplerince 3 milyon 283 bin 170 ton otogaz LPG, 750 bin 284 ton tüplü LPG ve 112 bin 994 ton dökme LPG satışı yapıldı.
Böylece geçen yıl toplam LPG satışı bir önceki yıla göre yüzde 1,62 artışla 4 milyon 146 bin 448 tona ulaştı.
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