Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "16/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazda 6 krş/lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu" denildi.