Salo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip VakıfBank, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle zorlanmadan 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Türk temsilcisi, grubunda 2'de 2 yaptı. LP Salo ise henüz galibiyetle tanışamadı.