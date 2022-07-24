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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Milletin Sesi Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: "Lozan'ın yıl dönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken akla karayı bir daha göreceğiz. Bu teklifi TBMM Genel Kurulu'na getirirken kimlerin vatansever olduğunu hep beraber göreceğiz. O gün TBMM'nin Genel Kurulu'nu izlemenizi isteriz. Lozan'ın ne olduğunu 7 düvele anlattık. Henüz kendi ülkemizde bazı çevrelere anlatamadık. Onu da anlatacağız. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan, önderlik yapan bağımsızlık savaşını veren ülkedir.

'İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'

Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e de İstiklal Madalyası vermek lazım. Kimler Balıkesir'in yanında onu da göreceğiz.

İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda. Kimliği, inancı ne olursa olsun vatanına ve bayrağına bağlı herkesin kucaklaşması lazım. Vatanına ve bayrağına bağlı herkesin başımızın üstünde yeri var.

EYT'LİLER AÇIKLAMASI

Ayrıca emekliler, EYT'liler. Çözdüler, çözdüler, çözemediler, biz çözeceğiz. Meraklanmayın. İktidarımızda bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar iki ikramiye vereceğiz."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir