Lozan 2020'ye buz hokeyinde kota

03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) gözetiminde eylül ayında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen yetenek testi sonrası yayınlanan listede, kadınlarda Sidre Özer, erkeklerde ise Kerem Alsan ve Ziya Efe Güçlü'nün yer aldığı belirtildi.
Bu sporcuların, 2020 Lozan'da Türkiye'yi 3x3 karışık buz hokeyi disiplininde temsil edecekleri aktarıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve IIHF iş birliği ile 2020 Lozan'da ilk kez yapılacak 3x3 karışık buz hokeyi disiplinine 40 ülkenin kayıt yaptırdığı vurgulandı.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ise bu seviyede bir organizasyona ilk kez katıldıklarını dile getirerek, "Sporcularımız buz hokeyinde dünyanın en önde gelen ülkelerini temsil eden sporcularla beraber yarışacak. Genç yaş kategorisinde elde edecekleri bu tecrübenin, milli takımlarımıza yansıması son derece olumlu olacaktır. Sporcularımızın ailelerine, antrenörlerine ve kulüplerimize büyük bir teşekkür borçluyuz." ifadelerini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları için 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul ile Ankara'da yapılan yetenek testleri sonucunda ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun değerlendirmesiyle 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı kutluyorum. Olimpiyat tarihimizde bir ilki gerçekleştiren milli sporcularımızın elde ettiği başarıyı Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."
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