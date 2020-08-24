Lösemiyi yenen Seray tiyatrodaki performansıyla beğeni topluyor

İlkokul ikinci sınıfta lösemi teşhisi konulan 25 yaşındaki Kurt, İstanbul'daki tedavi sürecinin ardından 15 yıl önce Antalya'da gerçekleştirilen kemik iliği nakli sonrası hastalığı yendi.
Nakil sonrası düzenli olarak kontrollerini yaptıran Kurt, hayalini kurduğu amatör tiyatro oyunculuğunu gerçeğe dönüştürmek için "özel oyuncular tiyatro ekibi"nde yer almaya karar verdi.
Engellere rağmen asla pes etmeyen insanların bulunduğu ekipte yer almaktan büyük memnuniyet duyan Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdikleri "Safinaz'ın İzdivacı" ve "Rüya Küre" adlı oyunların provalarını ilçe sahilindeki parkta maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor.
Hastalığını yendikten sonra tiyatro hayalini gerçeğe dönüştürerek hayata yeniden bağlanan Kurt'un, oyunculuğuyla ortaya koyduğu performans göz dolduruyor.
- "Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim"
Seray Kurt, AA muhabirine, lösemiyle mücadelede moral, motivasyon ve kararlılığın önemli olduğunu söyledi.
Hastalık sürecini ağır geçirdiğini ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediğini anlatan Kurt, LÖSEV ile tanışmasının dönüm noktası olduğunu ve kendilerine sağlanan imkanlarla hastalık sürecini daha rahat geçirdiğini dile getirdi.
Kurt, uzun bir süre hiçbir şey yapamadığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arkadaşlarım okula gidiyordu, ben yalnızdım, çevrem de kalmadı. Babam emekli olduktan sonra ilçeye taşındık. Burada da aynı süreçleri yaşadım. Burada gençlik merkezinin açıldığını ve tiyatro topluluğunun olduğunu duydum. Ablam tiyatro kurslarına gitmişti ve çok mutlu olduğunu söylüyordu. Ben de bu sayede tiyatroyla tanıştım. Bir yıldır özel oyuncular tiyatro ekibiyle oyun çıkarıyoruz."
Günde iki prova yaptıklarını aktaran Kurt, "Herkes oynadığı karakterden çok memnun ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Birbirimizden kopmuyoruz. Tiyatronun hayata tekrar bağlanmama, mutlu olmama çok faydası oldu. Mutlu olduğum bir şeyi yaptığım için çok memnunum." diye konuştu.
Kurt, engelli vatandaşların başardıklarıyla birçok insana örnek olduğuna işaret ederek, kendisinin de asla pes etmediğini vurguladı.
Ekipteki her bireyden bir şeylerin üstesinden gelebileceğini tekrar öğrendiğini belirten Kurt, başarılı bir oyuncu olmak istediğini sözlerine ekledi.
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