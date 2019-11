Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, küçük yaşta yakalandığı lösemiyi tedavisinin yanı sıra annesinin desteğiyle yenen 22 yaşındaki Mert Can Buran, lösemiyle ilgili bir kuruluşta çalışarak hastalara destek olmak istiyor.Kaynarca ilçesinde yaşayan Mert Can Buran'a, 4 yaşındayken sarılık şüphesiyle götürüldüğü hastanede yapılan tetkikler sonucu lösemi tanısı konuldu. Hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Buran'ın zor zamanlarında en büyük destekçisi, annesi Nurcan Buran oldu. "Her şeyin başında annem" Mert Can Buran, tedavi sürecinin zor geçtiğini, okula maskeyle gitmek zorunda kaldığı için kendisini dışlanmış hissettiğini anlatarak, o nedenle arkadaş ortamını pek yaşayamadığını söyledi.

AA'nın haberine göre; KANSERDER'in desteğiyle yeni arkadaşlar edindiğini aktaran Buran, 2 yıllık tedavi sonunda hastalığı yendiğini ifade etti. Fotoğraflara baktığında bazen bunu nasıl başardığını düşündüğünü belirten Buran, "Annemin ve KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar'ın desteği sayesinde oldu" dedi.

Hastalığı yenmesine rağmen iş başvurularından olumsuz cevap aldığını dile getiren Buran, şunları dile getirdi: "Şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hayalimde üniversite okumak, öğretmen olmak var. Onun için sınava çalışıyorum.

"LÖSEV HASTANELERİNE GİDİP YARDIM ETMEK İSTİYORUM "

Düzenli bir işe girip güzel bir hayatımın olmasını istiyorum. İleride lösemi derneğini sık sık ziyaret ederek hastalara hediye almak istiyorum. LÖSEV'in hastaneleri, iş yerleri oluyor, oralara gidip yardım etmeyi, çalışmayı istiyorum."Buran, hastalığı sürecinde kendisine en çok annesinin destek olduğunu vurgulayarak, "Onun sayesinde bu durumlara geldim, çok koşturdu peşimden. Hem çalıştı hem de bizimle ilgilendi. Her şeyin başında annem. Anne sözünü dinleyin, bir dediğini iki etmeyin çünkü en yakın destekçileri anneleri" ifadelerini kullandı.

"Doktorların ve hemşirelerin desteğiyle bu süreci atlattık"Anne Nurcan Buran da ikinci doğumunu yaptığı dönemde 4 yaşındaki oğlunun lösemiye yakalandığını öğrendiğini söyledi.Hastalığı duyunca şok olduklarını, çocuğuna bu durumu konduramadığını dile getiren Buran, bir haftalık kızına bir süre yakınlarının bakmak zorunda kaldığını anlattı. Buran, oğlunun 3 ay Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü kaydetti.Lösemi hastalarını filmlerde gördüklerini, rahatsızlık hakkında bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren Buran, "Sabır, bu da bir imtihan.' deyip her şeye boyun eğerek, evladımın yanında olmaya çalıştım. Zor günler geçirdik, doktorların ve hemşirelerin desteğiyle bu süreci atlattık. Düzenli olarak kontrollerine gittik, ihmal etmedik. Şükür bu yaşımıza kadar geldik, hastalığından yana bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ OLAN SABIR VE MORAL

Buran, lösemi geçirdiği için oğlunun askerlikten muaf tutulduğunu, kimyasal olmayan bir yerde çalışması gerektiğinden iş bulma konusunda zorluk yaşadığını aktararak, "Ufak yaşta bir hastalık geçirmiş olsa bile kaç yaşına gelirse gelsin önünde hep bir engel var. Bu engeli nasıl aşabiliriz? Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) bize çok yardımcı oldu. Oğlumun iyi bir iş sahibi olmasını istiyorum. Kendi ayakları üzerinde dursun." ifadelerini kullandı.

Oğlunun 2 yıllık tedavinin ardından hastalığı yendiğini belirten Buran, "Geçmişe pek takılmak istemiyorum artık. Çok kötü süreçler atlattık. Kızımın büyüdüğünü göremedim, bir sene ayrı kaldık. Çok şükür artık bir aradayız, hep beraberiz. En başı sabır, tevekkül. Ailelerin çocuğunu iyi tanıması, doktorun verdiği tedaviye dikkat etmesi lazım. Çocuğun moralinin çok iyi olması lazım. Her şeyi istiyorlar. Çocuktur, adı üstünde ama en başta sabır gerekiyor" sözlerine yer verdi.