Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

Öğretmen Mahinur Göker Aktaş'ın, öğrencilerin ve velilerin desteğiyle kaleme aldığı "Ada Hayaline Uçuyor" adlı kitapta anlattığı Ada'nın, sıcak hava balonla uçma hayalini gerçeğe dönüştürme isteği AA tarafından haberleştirilince yetkililer devreye girdi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fethiye ilçesi Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Ada'nın ailesiyle telefonda görüştü.
Aile, peri bacaları üzerinde sıcak hava balonuyla uçmaları için kente davet edildi.
- "Ada'nın en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyoruz"
Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ada'nın hayalini gerçekleştirmek için hazır olduklarını söyledi.
Ada'nın hem hayalini gerçekleştirmek hem de moralini yükseltmek için ailesine ulaştıklarını anlatan Arı, "Evladımız, tedavisinin devamı için 13 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gidecek. Doktorlarının değerlendirmesinin ardından inşallah Ada'nın en büyük hayalini gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca öğretmeni tarafından ortaya çıkarılan kitaptan da alarak kentimizdeki çocuklarımıza dağıtacağız." diye konuştu.
- Çok sayıda yardım ve destek telefonu aldılar
Ada'nın Annesi Ayça Zor, kızının haberinin yayımlanmasının ardında çok sayıda yardım ve destek telefonu aldığını dile getirdi.
Kızını tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini aktaran Zor, "Ada Nevşehir'de uçacağı haberini alınca çok sevindi. Sabırsızlıkla bekliyor. Bu tedavide en iyi ilaç, moral. Bu da Ada'ya büyük moral oldu. Doktorumuza danışıp izin alıp hayalini gerçekleştirmek için yola çıkacağız. Başta Nevşehir Belediye Başkanı olmak üzere arayıp yardım etmek isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ada Su Zor ise hayalini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!