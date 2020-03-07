Lösemi hastası öğrenci için öğretmenleri seferber oldu - ANKARA

AA

Çubuk'a bağlı kırsal Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan ve iki yıl önce lösemi teşhisi konulan Ünal, ilik nakli oldu ve bugüne kadar tedavisini devam ettirdi.

Berranur Ünal, bu sürede Aşağı Çavundur İlköğretim Okulunun yönetimi ve öğretmenlerinin fedakarca çabalarıyla hem yarım kalan eğitimini tamamladı hem de sınıf arkadaşlarının seviyesini yakaladı.Gördüğü tedavi nedeniyle sık sık hastanede kalan ve evden dışarı çıkamayan Ünal, okula yeniden gidebilme azmiyle hastalığını yenmek için mücadele ediyor.

Okul Müdürü Zafer Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünal'ın hastalığını ilk duyduklarında tüm okulca çok üzüldüklerini ve kendisine her türlü desteği vermek için seferber olduklarını söyledi.

- Okul programına Berranur ayarı

Öğrencileri Ünal'ın, hastalığından çok okula gidememesine üzüldüğünü gördüklerini anlatan Alparslan, doktoruyla ve aileyle görüşerek, okulun tüm programını Ünal'a göre ayarladıklarını kaydetti.

Küçük çocuğun hem çok zeki hem de çok azimli bir öğrenci olduğunu belirten Alparslan, şöyle devam etti:

"Berranur, çalışkan ve takdirlik bir öğrencimiz. Geçtiğimiz yıl öğrencimizin hastalığını öğrendik ve çok üzüldük. Hemen arkadaşlarımızla toplanarak öğrencimiz için neler yapabileceğimizi konuştuk. Yaptığımız planlamayla bu yılın başından itibaren kızımıza 6 derste evde eğitim vermeye başladık. Hocalarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hepsi de çok fedakarca davrandılar. Okuldaki ders programlarını da kızımızın hastaneye gittiği günlere göre ayarladık. Kızımız da azmiyle bizleri mahcup etmeyerek, derslerindeki açıkları kapattı. Başarılı bir öğrencimiz, anne ve baba da çok ilgililer. İnşallah önümüzdeki yıl tedavisi tam anlamıyla bitecek ve aramızda yer alacak."

- "Her şey o üzülmesin diye..."

Berranur'un çok çalışkan ve azimli bir öğrenci olduğunu anlatan İngilizce öğretmeni Ayşegül Erdoğmuş, onun üzülmemesi ve hevesinin kırılmaması için mücadele ettiklerini belirtti.Severek ve isteyerek eğitim verdiklerini dile getiren Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hastalığı nedeniyle eğitiminden geri kalmasını istemedik. Bu nedenle sağlığı el verdikçe ve doktoru müsaade ettikçe biz eve gelerek onun eğitimini tamamlaması için çalışıyoruz. Hastalığını öğrenip kendisine ziyarete gittiğimizde sürekli bize, 'derslerimden geri kalıyorum, arkadaşlarımdan geride kalacağım' diye söylenerek üzülüyordu. Hastalığından daha çok derslerinden geri kaldığına üzülüyordu. Biz de o üzülmesin diye eve gelerek, sağlığı el verdiği sürece eğitim veriyoruz."

- "O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Berranur'un, derslere karşı ilgisinin çok fazla olduğunu kaydeden Türkçe öğretmeni Alperen Erol ise "Bizzat kendisi arkadaşlarının hangi dersleri işlediklerini takip ediyor. Geri kaldığı zaman arkadaşlarından yazdıkları notların fotoğraflarını istiyor. Kendini yetiştiriyor. Biz söylemeden de zaten kendisi çoğu şeyi yapıyor." dedi.

Azmi nedeniyle geçtiğimiz yılki eksiklerini dahi tamamladığını aktaran matematik öğretmeni Recep Kaplan da "Sürekli soru çözüyor, pratik yapıyor. Ona maddi ve manevi destek oluyoruz. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Anne Şerife Ünal ise Berranur'un yaklaşık yaklaşık iki yıldır tedavisinin devam ettiğini hatırlatarak, öğretmenlerinin sürekli kendileriyle irtibat halinde olduğunu aktardı.

Ünal, "Berranur, okulu çok kafasına takıyordu. Gidemediği için çok üzülüyordu. Öğretmenleri hem geliyorlar okulu unutturuyorlar, hem de derslerinden geri kalmamasını sağlıyorlar. Öğretmenlerini dört gözle bekliyor." diye konuştu.

- Genetik mühendisi olmak istiyor

Berranur Ünal da okumayı çok sevdiğini ve bir an önce okula giderek arkadaşlarıyla oynamak istediğini dile getirdi.

Öğretmenlerinin eve gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve yaşadıklarını unutturduğunu vurgulayan Ünal, "Buraya gelmeleri beni mutlu ediyor. Büyüyünce genetik mühendisi olmak ve benim gibi hastalara faydalı olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum." ifadesini kullandı.