Lösemi hastası minik Serhat'a, "yunus timleriyle" doğum günü sürprizi

Umut ve Yaşam Derneği, rahatsızlığı nedeniyle doğum günlerini kutlayamayan küçük Serhat için sürpriz kutlama düzenledi.
Serhat'ın polislere duyduğu sevgiden dolayı Kültür Park'ta gerçekleştirilen kutlamaya, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri de gösterileriyle renk kattı.
Serhat, doğum gününde, pastasındaki mumlara üfledi, palyaço gösterisi ile eğlendi, oyunlar oynadı, yunus timleri ile motosiklete bindi. Sürpriz etkinlik ile moral bulan ve yüzü gülen küçük çocuk, kutlamada doyasıya eğlendi.
Duygusal anların yaşandığı kutlamada renkli görüntüler yaşandı.
- Doğum gününü ilk kez kutlamanın mutluluğunu yaşadık"
Anne Selma Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının lösemiye yakalandığını ilk doğum gününü kutlamak için hazırlık yaptıkları sırada öğrendiklerini söyledi.
Karakaya, "Oğlumun tedavi süreci hala devam ediyor. Doğduğundan beri hep sorun yaşadı. 5 yaşına girdi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde hala tedavi görüyor." diye konuştu.
Hastalığı nedeniyle oğlu için bugüne kadar doğum günü kutlaması yapmaya fırsat bulamadıklarını dile getiren Karakaya, "Çocuğumun doğum gününü ilk kez kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Dernek başkanımız Hüsna Hanım'ın vesilesiyle doğum gününü kutladık." dedi.
- Büyüyünce polis olmak istiyor
Serhat Karakaya da doğum günü kutlamasında çok eğlendiğini söyledi.
Büyüdüğünde polis olmak istediğini, polis amcalarını çok sevdiğini, onların da doğum gününü kutlamaya geldiklerini belirten Karakaya, "Motosiklete bindim, hediyelerimi açtım, pastama üfledim, oyunlar oynadım, çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.
- "İnşallah büyür, kocaman bir adam olur ve polislik yapar"
Umut ve Yaşam Derneği başkanı Hüsna Erdem Çakmak da faaliyetleri kapsamında lösemi hastaları ve aileleriyle yakından ilgilendiklerini aktardı.
Serhat Karakaya'nın durumundan bir yıldır haberdar olduklarını, doğum gününün kutlanmasını istediğini öğrendiklerinde onun için sürpriz etkinlik düzenlediklerini anlatan Çakmak, "Serhat, Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümünde tedavi görüyor. Serhat'ın tedavisi iyiye gidiyor, daha da iyi olacak. Daha sağlıklı günlerini göreceğiz inşallah. Hepimizin duası temennisi bu yönde. İnşallah büyür, kocaman bir adam olur ve çok sevdiği polislik mesleğini yapar." ifadesini kullandı.
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