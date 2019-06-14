İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Evrim Çelik'e dört yıl önce lösemi (kan kanseri) teşhisi konuldu. Evrim, gördüğü tedaviler sonucunda kanseri yendi. Rutin kontrolleri yapılan genç kız, 3.5 yıl sonra acı gerçekle karşılaştı. Evrim, 8 ay önce hastalığının nüksettiğini öğrendi, hemen tedavisine başlandı.

2-3 HAFTA İÇERİSİNDE NAKİL OLMAK ZORUNDA

Evrim Çelik'e, iki ay önce erkek kardeşi Umut Çayan Çelik (20)'ten kemik iliği nakli yapıldı. Ancak çarşamba günü, kardeşinden yapılan yarı uyumlu nakilden olumsuz cevap geldi. Gerçekleştirilen yarı uyumlu ilik naklinin tutmaması üzerine kemoterapiye başlandı. Ancak Evrim'in hayata tutunabilmek için en geç 2-3 hafta içerisinde ilik nakli olması gerekiyor.

"SADECE 5 DAKİKA AYIRARAK BİR İNSANIN HAYATINI KURTARMAK BİR MUCİZE"

Şu an kemoterapi tedavisi almaya başlayan ve sağlığına kavuşabilmek için yüzde 100 uyumlu donör bulunması gerektiğini vurgulayan Çelik, insanlara donör olmaları çağrısında bulunarak, şu sözleri söyledi: "Sadece 5 dakika ayırarak bir insanın hayatını kurtarmak bir mucize bence... İnsanlardan duyarlı olmasını istiyoruz. Verilen her iliğin bir hastaya gitmesi umuduyla..."

HAYATA ATILMAYI BEKLERKEN...

Bilgisayar programcılığı bölümü okuduğu üniversiteyi bu yıl bitirdiğini söyleyen Evrim Çelik, hayata atılmayı planlarken, kanserin nüksettiğini öğrendiğini ve okulu bitirir bitirmez soluğu hastanede aldığını söyledi.