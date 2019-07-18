8 yaşındaki lösemi hastası Bheem Goyal'in hayali gerçek oldu. Goyal, MLS ekibi Seattle Sounders’ın Borussia Dortmund ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk 11’de kaleci olarak başladı. Maçın ilk 30 saniyesinde kalede görev yapan Goyal daha sonra alkışlarla kenara gelirken taraftarlardan büyük destek gördü. 8 yaşındaki Goyal, bu maçla beraber hayallerini gerçekleştirmiş oldu.