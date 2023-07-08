Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Los Angeles yakınlarında özel jet düştü: 6 ölü

        ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin 85 kilometre güneyinde bulunan French Valley Havalimanı'nın yakınlarına bir özel jet düştü. Kazada 6 kişi can verdi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 23:51
        Los Angeles yakınlarında özel jet düştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles yakınlarında bulunan bir havalimanında bir özel jetin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

        ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin 85 kilometre güneyinde bulunan French Valley Havalimanı’nın yakınlarına bir özel jet düştü. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada jetin düştükten sonra hemen alev aldığı ve jette bulunan 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Las Vegas’tan hareket ettiği ifade edilen Cessna C550 tipindeki özel jetin 04.15 sıralarında düştüğü açıklandı.

        Hayatını kaybeden kişiler hakkında herhangi bir detay verilmezken Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        #Los Angeles
        #jet kazası
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü