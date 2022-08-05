Los Angeles'ta zincirleme trafik kazası

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Los Angeles'taki Windsor Hills bölgesinde, bir aracın aşırı hız yapması ve kırmızı ışıkta geçmesi sonucu biri hamile kadın biri ise bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre polis, kırmızı ışıkta geçen bir aracın zincirleme kazaya sebep olduğu ve aracın alevler içinde kaldığını belirtti. Alev alan araçlardan birinin ise trafik lambasını erittiği bildirildi.

California otoyol denetleme memuru Alicia Kolter, 5 ila 8 aracın kazaya karıştığını ve araçlardan 2'sinin alev aldığını söyledi. Kolter yaralıların durumunun ise hala belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Kolter ayrıca, arabanın hızının belirlenemediğini ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

* Bu haberin görseli İHA'dan alınmıştır.