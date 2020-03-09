Los Angeles'ta İdlib'deki Türk askerlerine destek gösterisi

09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Los Angeles'ın Anaheim bölgesinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve TURCA Derneği ortaklığında düzenlenen ve Suriye-Amerikan Koalisyonunun (SAC) destek verdiği gösteriye yüzlerce kişi katıldı.
Başta bölgede yaşayan Türklerin bir araya geldiği gösteride, Suriyeli göçmenler de dahil olmak üzere Amerikalı Müslümanlar da Türkiye'ye İdlib konusunda destek verdi.
Ellerinde Türk, Suriye ve ABD bayrağı taşıyan göstericiler, "Türkiye'yi destekliyoruz", "Esed'in katliamlarına son", "Uyan ABD, Türkiye'ye destek ver" ve "Rusya ve İran'ın Suriye'deki işgaline son" gibi pankartlar eşliğinde Türkiye'ye destek sloganları attı.
İstiklal Marşı'nın ardından İdlib'de şehit düşen Türk askerlerinin isimleri tek tek okundu ve kalabalık her askerin ardından "burada" diye seslendi.
- Başkonsolos Oğuz'dan Türkiye-Suriye dayanışması mesajı
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, burada yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye olarak yıllardır Suriyeli kardeşlerimize destek oluyoruz; bugün de buradaki Suriyeli kardeşlerimiz bize ve İdlib'de görev yapan askerlerimize destek için toplandı. Bu tabloyu görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
TURCA Başkanı Ebru Awad da Türkiye'ye ve Türk askerine destek vermek için Türk, Suriyeli ve diğer Amerikalı Müslümanların bir araya gelmesinin çok önemli bir dayanışmanın göstergesi olduğunu vurguladı.
Programda ayrıca Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles Birimi Başkanı Hussam Aylous ve SAC Başkanı Zeki Lalabiyah da Türkiye'ye verdikleri desteği dile getirdikleri birer konuşma yaptı.
Aylous, "Arap dünyasında mazlumların her zaman sesi olan ve bu vasfını halen sürdüren sadece tek bir ülke vardır, o da Türkiye'dir" mesajını verirken, Labaliyah da "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna tam destek veriyoruz ve zulüm gören Suriyeliler için yaptıklarını asla unutmuyoruz." ifadesini kullandı.
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