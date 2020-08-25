NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur dördüncü maçında konferans 8'incisi Portland Trail Blazers'ı 135-115 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve yarı final kapısını araladı.
Lakers'ta LeBron James 30 sayı ve 10 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis ve Kyle Kuzma 18'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Trail Blazers'ta sağ dizinden sakatlanan Damian Lillard 11 sayı, 4 asistle oynarken, Jusuf Nurkic 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
BUCKS'TA ERSAN İLYASOVA 5 SAYI ÜRETTİ
Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan play-off'lara giren Orlando Magic'i 121-106 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve önemli bir avantaj sağladı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Khris Middleton'ın 21 sayı, 10 ribauntluk performans sergilediği mücadelede 7 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 5 sayı üretti.
Magic'de Nikola Vucevic'in 31 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
MIAMI HEAT YARI FİNALDE
Doğu Konferansı'nda oynanan diğer maçta Miami Heat, Indiana Pacers'ı 99-87'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-0'a getiren Miami Heat, yarı finale yükseldi.
Bam Adebayo'nun 14 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynadığı Heat'te, Goran Dragic 23 sayı kaydetti.
Pacers'ta ise Myles Turner 22 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Victor Oladipo ise 25 sayı üretti.
SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 117-114 (2-2)
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 115-135 (1-3)
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 106-121 (1-3)
Miami Heat-Indiana Pacers: 99-87 (4-0)
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