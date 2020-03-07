07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, yıldız oyuncularının skorer performanslarının yardımıyla Staples Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla yendi ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.
Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.
Bu sezon 10. kez kaybeden 53 galibiyetli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo ise 17 sayıyla mücadele etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.
— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 7, 2020
MAVERICKS ZORLANMADI
Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımlardan Dallas Mavericks, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 121-96'lık skorla mağlup etti.
Sezonun 39. galibiyetine uzanan Mavericks'te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Luka Doncic ise 21 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.
Bu sezon 32. kez yenilen Grizzlies'ta Josh Jackson 16, Dillon Brooks 15 sayı, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Washington Wizards -Atlanta Hawks: 118-112
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 139-120
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 103-126
Boston Celtics-Utah Jazz: 94-99
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 102-108
Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 118-132
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 110-104
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 121-96
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 127-117
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 113-103
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