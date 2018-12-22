Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta New Orleans Pelicans'ı sahasında 112-104 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, son iki maçını kaybeden Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta all-star LeBron James 22 sayı, 14 asist ve 12 ribauntluk performansıyla triple-double yaparken, Kyle Kuzma 23 sayı, Brandon Ingram 18 sayı, Ivica Zubac ise 16 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 18'inci mağlubiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis 30 sayı, 20 ribaunt, Jrue Holiday de 18 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Julius Randle ise 21 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

CEDİ'NİN PERFORMANSI GALİBİYETE YETMEDİ

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, sezonun 25'inci galibiyetini, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 126-110 mağlup ederek aldı.

Raptors'ta Kawhi Leonard 37 sayı, OG Anunoby 21 sayı, 8 ribaunt, Pascal Siakam da 15 sayı, 10 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 25'inci kez kaybederek konferansında son sıraya gerileyen Cavaliers'ta Jordan Clarkson 20, Collin Sexton 17 sayı, Larry Nance ise 16 sayı ve 12 ribauntluk performans sergiledi. Mücadeleye ilk 5'te başlayıp, 22 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 12 sayı ve 3 ribaunt üretti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 98-86

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 126-110

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 106-114

New York Knicks-Atlanta Hawks: 107-114

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 107-120

Chicago Bulls-Orlando Magic: 90-80

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 124-98

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 90-120

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 102-99

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-104