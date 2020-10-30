Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolDiğer

Los Angeles Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollar ayrıldı

30.10.2020 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Los Angeles Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi
AA

Los Angeles Galaxy Kulübü, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Guillermo Barros Schelotto'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Dominic Kinnear'ın yöneteceği belirtildi.

Ülkesinde Lanus ve Boca Juniors ile İtalya'da Palermo'yu çalıştıran Barros Schelotto, Ocak 2019'da Los Angeles Galaxy'nin başına geçmişti.

Barros Schelotto yönetimindeki Los Angeles Galaxy, Batı Konferansı'nda 19 maçta elde ettiği 18 puanla son sırada yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkutan haber: 850 bin virüs daha var
Korkutan haber: 850 bin virüs daha var
'Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil'
'Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil'
Yok böyle kalabalık! Dışarı çıkmaları dakikalar sürdü
Yok böyle kalabalık! Dışarı çıkmaları dakikalar sürdü
Koronavirüs aşısı onlarda deneniyor... Tanesi 1200 dolar
Koronavirüs aşısı onlarda deneniyor... Tanesi 1200 dolar
Sofranızdan asla eksik etmeyin! İşte o besinler...
Sofranızdan asla eksik etmeyin! İşte o besinler...
"Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar acı gerçeği gösterdi
30 Ekim Bursa Cuma namazı saat kaçta?
30 Ekim Bursa Cuma namazı saat kaçta?
İzmir cuma saati kaçta?
İzmir cuma saati kaçta?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X