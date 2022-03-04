Los Angeles derbisinin galibi Clippers

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda oynanan Los Angeles derbisinde ev sahibi Clippers, rakibini 21 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 34. galibiyetini aldı. Lakers ise art arda 4. yenilgisini yaşadı.
Clippers'ta Reggie Jackson 36 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Ivica Zubac 19, Marcus Morris 14 sayı kaydetti.
LeBron James'in 26 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performans sergilediği Lakers'ta, Russell Westbrook 17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Carmelo Anthony 13, Malik Monk ve Wayne Ellington 12'şer sayıyla salondan ayrıldı.
DONCIC'TEN 41 SAYILIK KATKI
Dallas Mavericks, sahasında Golden State Warriors'ı 122-113 mağlup ederek üst üste 3, bu sezon 38. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte Luka Doncic 41 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarı oldu. Dorian Finney-Smith 18, Spencer Dinwiddie 17 sayı kaydetti.
Jordan Poole'nin 23 sayıyla en skorer isim olduğu konuk takımda Stephen Curry 21, Andrew Wiggins 17 sayıyla oynadı.
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Doğu Konferanslı lideri Miami Heat, deplasmanda Brooklyn Nets'i 113-107 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 6 dakika süre alan milli oyuncu 2 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
- Sonuçlar
Atlanta Hawks-Chicago Bulls:s 130-124
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 120-107
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 106-108
Brooklyn Nets-Miami Heat: 107-113
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 122-113
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 112-115
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 132-111
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