NBA 2022-23 sezonuna iki karşılaşmayla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide, Los Angeles Clippers, son periyotta iyi savunma yaparak Los Angeles Lakers'ı 6 sayı farkla geçti ve sezona galibiyetle başladı.
Clippers'ta uzun bir sakatlık sürecini ardında bırakarak 16 ay sonra yeniden parkeye dönen all-star Kawhi Leonard, yedek kulübesinden başlayarak 21 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı ve 7 ribauntla tamamladı ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Paul George 15 sayı ve 10 ribaunt, John Wall 15 sayı, Ivica Zubac 14 sayı, 17 ribaunt ve 5 blok, Marcus Morris ise 14 sayıyla skora destek verdi.
Sezona iki mağlubiyetle başlayan Lakers'ta Lonnie Walker 26 sayı, Anthony Davis 25 sayı ve 8 ribaunt, LeBron James 20 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist ile oynadı. Russell Westbrook ise 27 dakika süre aldığı mücadelede sadece 2 sayı üretebildi.
Bucks sezona galibiyetle başladı
Doğu Konferansı takımlarının karşılaşmasında, NBA'in 2021 şampiyonu Milwaukee Bucks, çekişmeli mücadele sonunda konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 90-88 mağlup etti.
Sezonun ilk maçını kazanan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 21 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Brook Lopez 17, Grayson Allen 12 sayı, Bobby Portis 11 sayı ve 10 ribauntluk performans gösterdi.
İkinci maçında da galibiyetle tanışamayan Sixers'ta James Harden 31 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 12 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, Tobias Harris 9 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile maçta süre alamadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!