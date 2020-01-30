30 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerDünya

Los Angeles'daki yangında binada mahsur kalan 15 kişi helikopterle kurtarıldı

ABD'de 25 katlı bir binada yangın çıktı. Bazı bina sakinlerinin yoğun dumandan kaçarak pencere kenarlarında mahsur kaldığı görüldü. 15 kişinin ise helikopter ile çatıdan kurtarıldığı, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü

30.01.2020 - 14:30 | Güncelleme:
los angeles yangın
DHA

Yangın, ABD'nin Los Angeles'taki 25 katlı bir binada çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı insanların yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına sığındıkları, itfaiye ekiplerinin ise merdiven uzatarak kurtarma çalışmalarını yürüttükleri görüldü.

Öte yandan, üst katlarda oturan kişilerin çatıya çıktıkları, kurtarma helikopteriyle 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. DHA'nın haberine göre binada 339 kişinin yaşadığı, yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

335 İTFAİYE PERSONELİ GÖREV ALDI

Söndürme çalışmalarında 335 itfaiye personelinin görev aldığı ve yangının 2 saat süren müdahaleler sonucu söndürüldüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tadına bakmadan dönmüyorlar! Sırrı ise...
Tadına bakmadan dönmüyorlar! Sırrı ise...
Antep baklavasına rakip! Bir yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor
Antep baklavasına rakip! Bir yıl boyunca bozulmadan saklanabiliyor
Kobe Bryant'a 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama
Kobe Bryant'a 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama
Tepki yağıyor! Böyle şaka mı olur?
Tepki yağıyor! Böyle şaka mı olur?
Türkiye fındık ihracatında rekora koşuyor
Türkiye fındık ihracatında rekora koşuyor
Brent petrolün varili 58,30 dolar
Brent petrolün varili 58,30 dolar
ABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarıın tahliye etti!
ABD, Vuhan'daki personel ve vatandaşlarıın tahliye etti!
Deprem bölgesinde inşaatlar durduruldu!
Deprem bölgesinde inşaatlar durduruldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X