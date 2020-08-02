NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, 47 denemede 25 üçlük isabetiyle kulüp rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans'ı 23 sayı farkla yendi.

Sezonun 45. galibiyetine ulaşan Clippers'ta 8 üçlük kaydeden Paul George 28, Kawhi Leonard 24 sayı, Reggie Jackson ise 15 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından değişen formatıyla yeniden başlayan ligde çıktığı iki maçı da kaybeden Pelicans'ta en skorer oyuncu, 15 sayı üreten Nickeil Alexander-Walker oldu.