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        Haberler Spor Basketbol NBA Los Angeles Clippers, Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        Los Angeles Clippers, Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:40
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        Clippers'tan peş peşe 6. galibiyet
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        Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Batı konferansında 4. sırada yer alan Los Angeles Clippers, sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 yenerek üst üste 6. galibiyetine ulaştı.

        NBA'e 7 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

        Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

        Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

        Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.

        ÖMER FARUK, BLAZERS KARŞISINDA 22 DAKİKA SÜRE ALDI

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        Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

        Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

        SONUÇLAR

        Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107

        Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124

        Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119

        Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101

        Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123

        Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122

        Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113

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