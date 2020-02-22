Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta uzatma dakikalarında galibiyeti kaçırdı. Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlıların Alman file bekçisi Loris Karius maç sonunda açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Belki de sezonun en iyi maçını oynadık, 2 pozisyon için de dikkat eksikliği ile golü kalemizde gördük. Bu sonuca inanmak zor, 4-1, 5-1 kazanmamız gereken bir maçtı. Kafamızı dik tutmamız ve performansı analiz etmemiz gerekiyor, biz de bunu yapacağız"

"Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek lazım ama bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir içgüdüdür. Onların attığı gollere baktığımızda çok pozisyona girmediler, 2 pozisyonda 2 gol attılar. İçgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarını gösteriyor bu, belki de bu yüzden ligin zirvesine çıktılar. İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu var, bu sezon bu pozisyonlarda bizim lehimize de düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim.."