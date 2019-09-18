UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius, basın toplantısında konuştu. Alman file bekçisi, sezona sıkıntılı başlamalarının normal olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yarın bizim için yeni bir kulvar başlıyor, tabii ki beklentilerimiz var. Öncelikli beklentimiz gruptan çıkmak. Geçen sezon bunu başaramamıştık. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Deplasmanda iyi bir başlangıç yapmak çok önemli. Avrupa sahnesinde bu ilk adımı atacağımız için ben ve arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Takımın yeni bir teknik direktörü var, yeni bir oyun felsefesi var, yeni bir oyuncu grubu var. Başlangıçlarda birtakım sorunlar yaşamak çok normal. Kusursuz bir başlangıç yapma imkanınız yok. Çaykur Rizespor maçında üç puanı hak ettik ama belirli sebeplerle üç puanı alamadık. Gazişehir maçında eksik kaldık. Tüm bunları değerlendirdiğimizde kesinlikle daha az gol yememiz gerekiyor. İyi bir yoldayız. İşler iyiye doğru gidiyor. Bazı şeylerin olgunlaşması için zaman ihtiyacınız var. Kesinlikle zaman gerektiren bir süreç bu. Ama bu sürecin de yavaş yavaş yerine oturduğunu ve iyiye doğru gittiğini söyleyebilirim. Favori kelimesini kullanmak çok büyük bir kelime olur. Bu takıma karşı bir maça çıkmadım, Onların Slovakya'nın en iyisi olduğunu biliyorum ve bu yüzden büyük saygı duyuyorum. Umuyorum Slovan Bratislava neleri yapamadı ve biz neleri yaptık, yarın onları konuşuruz. En iyi oyunculara karşı oynamak benim tercihim olur. Ben savunmadaki arkadaşlarıma güveniyorum. Bence takım savunması anlamında yol aldık. Son maçı ayrı tutuyorum. Bireysel kalitelere sahip oyuncuları durdurmak için takım halinde savunma yapmak gerekiyor. Analizlerde rakip oyuncuları izliyorum. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sezon henüz birkaç maç geride kaldı, çok uzun bir yolumuz var. Dün Adrian iyi oynadı, sadece onu söyleyebilirim. Sadece yarınki maçı ve sezonun geri kalanını düşünüyorum."