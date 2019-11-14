Beşiktaş Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarılı ismi Alman kaleci Loris Karius, takım olarak iyi bir performans ortaya koymaya başladıklarını dile getirdi.

Brand & Sport Summit 2019'da performansını değerlendiren Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Son haftalardaki çıkışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Kendi başınıza bu olmuyor. Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum." dedi.

Beşiktaş'ı farklı bir deneyim yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, "Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci sırada olduğunu vurgulayan Karius, "Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de akşam saatlerinde maçların yapılmasının kendisi için ilginç olduğunu belirten Karius, "İngiltere'de gündüz saatlerinde oynuyorduk. Tabii rutininizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

Kariyerinde 200'ün üzerinde profesyonel maça çıktığını aktaran siyah-beyazlı file bekçisi, "Aynı heyecanı taşıyorsunuz. Her hafta sanki ilk maça çıkar gibi oluyorsunuz. Çok heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki hayatından mutlu olduğunu kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, "İstanbul, yaşayan çılgın bir şehir. Yemeklerini seviyorum. Çok fazla alternatif var." açıklamasında bulundu.

Takım kaptanı Burak Yılmaz'ın kendileri için iyi bir lider olduğunu da anlatan Karius, "Harika bir kaptan. Herkesin saygı duyduğu, sözünü dinlediği, tavsiye alabileceği, sohbet edebileceği bir insan. Sahada da çok iyi. Takımımızda olduğu için çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

"GEÇEN SEZON PLANLAMALARIMIZ DÜZGÜN DEĞİLDİ"

Yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karius, geçen sezona göre performansının olumlu yönde düzelmesini savunma planını oturtmalarına bağladı.

Geçen sezon savunma anlamında fazla organizasyonlarının olmadığını savunan Karius, "Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum hatta kurtardığım gollerle takımıma puan kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Şu anda kasım ayındayız, ben oyunuma odaklanıyorum. Sezon mayıs ayına kadar sürüyor. Sezon sonuna kadar oyunuma odaklanacağım. Zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı yapacağız." diye konuştu.

Teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın sezon başında takımın başına geldiğini hatırlatan Karius, "Hocamız geçen sezon Başakşehir'e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.