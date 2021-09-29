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Lori Loughlin rüşvet skandalı sonrası geri dönüyor - Magazin haberleri

Lori Loughlin rüşvet skandalı sonrası geri setlere dönüyor

'Full House'un yıldızı Lori Loughlin, rüşvet suçu nedeniyle geçtiğimiz yıl aralık ayında iki aylık hapis cezasını tamamlamış ve şartlı tahliye edilmişti. Olayların ardından setlere geri dönen Loughlin, 'When Hope Calls: A Country Christmas' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkacak

29.09.2021 - 17:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İki kızının Southern Kaliforniya Üniversitesi'ne girebilmesi için 500 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıkan aktris Lori Loughlin, zor günleri geride bıraktı.

  • 57 yaşındaki ünlü oyuncu, daha önce rol aldığı 'When Calls the Heart' adlı dizinin devamı niteliğindeki 'When Hope Calls: A Country Christmas' adlı dizide rol alacak.

  • 500 BİN DOLAR RÜŞVET

    İki kızının Southern California Üniversitesi'ne girebilmesi için 500 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıkan Loughlin, geçen yıl aralık ayında iki aylık hapis cezasını tamamlamış ve şartlı tahliye edilmişti. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, tatil temalı yeni dizisi için hazırlıklara başladı.

     

  • Deadline'ın haberine göre; Loughlin, Amerikan yayın kuruluşu GAC Family'nin iki sezonluk 'When Hope Calls: A Country Christmas' adlı spin-off dizisi için bir buçuk yıl aradan sonra televizyona dönüyor.

    Ünlü yıldız, yeni dizide, 2014'ten itibaren yedi sezon yayınlanan 'When Calls the Heart' dizisindeki karakterini yeniden canlandıracak.

  • KAMU HİZMETİ CEZASI

    Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli, kızları Olivia Jade ve Isabella Rose'un üniversiteye kabul edilmesini sağlamak için yarım milyon dolar rüşvet vermişlerdi.

    Loughlin, kızlarının üniversiteye kabulünü sağlamak için telefon ve posta dolandırıcılığı suçlamasını kabul ettikten sonra hapis cezasının yanı sıra 150 bin dolarlık para ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası da almıştı.

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