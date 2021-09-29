KAMU HİZMETİ CEZASI

Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli, kızları Olivia Jade ve Isabella Rose'un üniversiteye kabul edilmesini sağlamak için yarım milyon dolar rüşvet vermişlerdi.

Loughlin, kızlarının üniversiteye kabulünü sağlamak için telefon ve posta dolandırıcılığı suçlamasını kabul ettikten sonra hapis cezasının yanı sıra 150 bin dolarlık para ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası da almıştı.