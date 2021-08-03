Lord of King dizisi için geri sayım başladı. Çekimleri Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen Lord of Ring'in bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapıldı. Dizi ile ile ilgili ayrıntılara yavaş yavaş belli olurken diziseverler tarihin en büyük bütçeli dizisini araştırıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yüzüklerin Efendisi dizisinin gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi. Dizi Amazon'da yayınlanacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dizi, Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Henüz dizinin konu detayları açıklanmadı, ancak Numenor Krallığı döneminde geçeceği biliniyor. Dunedain soyunun hikayesinin anlatılacağı dizide Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman rol alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlk kez Aralık 2001'de izleyiciyle buluşan Yüzüklerin Efendisi filminin dizi versiyonu, hayranları tarafından merakla beklenirken, Ocak 2021’de senaryodan bazı ayrıntılar sızdırılmıştı. Sızdırılan özete göre, küçük beyliklerin nasıl krallıklar haline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmaya yüz tuttuğu, yaşanan olaylar sırasında nasıl beklenmeyen kahramanlık öykülerinin ortaya çıktığı, bu dizide detaylı bir şekilde anlatılacak.