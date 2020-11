Longoz ormanları güz renkleriyle büyülüyor - KIRKLARELİ

AA

Yaklaşık 2 bin 600 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları sonbaharda da güzellikleriyle dikkati çekiyor.Bir yanda sararan yapraklar, diğer yanda rengarenk açan çiçekler ve kuş sesleriyle insana huzur veren ormanlar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanların içerisinden keyifli bir yolculukla longoz ormanlarına gelen yerli ve yabancı turistler derin bir nefes alıyor.

Ormanın derinliklerinde yetişen rengarenk mantarlar ile ağaçlardan derelere dökülen yapraklar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Yerli turistler ormanları günübirlik gezerken, sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen bazı yabancı turistler ise bölgede çadır kurup kamp yapıyor.Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan Longoz Ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor.

- "Her yönüyle görülmeye değer"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen longoz ormanlarının görülmeye değer olduğunu söyledi.Ormanın bugünlerde sonbaharın tüm zenginliğini sergilediğini ifade eden Bilgin, içerisinde birçok göl, bitki ve canlıyı barındıran ormanın rengarenk olduğunu belirtti.Sonbaharda longozun ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Bilgin, "Dünyada görülmeye değer ender yerlerden olan longoz ormanları sonbaharda sarının her tonuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor. Her yönüyle görülmeye değer. Rengarenk olan ormanlarımız yaza etmenin adeta hüznünü yaşıyor. Ormanlarımız, yürüyüş parkurları ve çeşitli düzenlemeleriyle de doğaseverler tarafından çok beğeniliyor.'' diye konuştu.