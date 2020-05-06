Longoz ormanları en sakin günlerini yaşıyor - Drone - KIRKLARELİ

AA

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, bugünlerde rengarenk açan çiçekler, göllerin maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, her mevsim olduğu gibi ilkbaharda da güzelliğiyle dikkati çekiyor.Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, renklerin farklı tonlarına büründü.Mavi, mor, beyaz ve rengarenk açan çiçeklerle eşsiz güzellikler sergileyen longoz ormanlarında, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin uygulandığı bu dönemde sessizlik hakim. Önceden kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan ormanlarda bu günlerde kuşlar ve yaban hayvanları dışında kimse bulunmuyor.- "Doğanın eşsiz manzarasına kavuşacağımız günler yakındır"Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada'daki longoz ormanlarının Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bir süredir ziyaretçi girişine kapatıldığını söyledi.Salgının sona ermesi için alınan tedbirlere uyulması halinde en kısa sürede orman içerisinde yürüyüş ve kamp yapılabileceğini belirten Bilgin, "En sakin günlerini yaşayan longoz ormanlarını inşallah Kovid-19 salgını sona erdiğinde hep birlikte doldurup, koşup eğleneceğiz. Doğanın eşsiz manzarasına kavuşacağımız günler yakındır." dedi.