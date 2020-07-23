Londra Yunus Emre Enstitüsünden "Sanatçılarla Söyleşiler" programı

Londra YEE ve Leighton House Müzesi iş birliğinde dijital ortamda gerçekleşen programda konuşan Gamiet, İslam sanatındaki yolculuğunun İspanya'nın Granada kentinde bulunan Elhamra Sarayı'nda başladığını söyledi.
Gamiet, Elhamra Sarayı'nın mimarisine, desenlerine ve mozaiklerinin dokusuna hayran kaldığını ve bu hayranlığın kendisini tezhip sanatıyla ilgilenmeye teşvik ettiğini ifade etti.
İslami geometri sanatı ve minyatür çalıştıktan sonra hocalarının da yönlendirmesiyle tezhip sanatını öğrenmek istediği için İstanbul’a gitmeye karar verdiğini anlatan Gamiet, hattat ve müzehhibe Ayten Tiryaki’den ders almaya başladığını dile getirdi.
Gamiet, tezhiple sanat adabını da öğrendiğini, hocasının üslup ve tarzından çok etkilendiğini vurgulayarak, İstanbul’da camileri, sarayları, türbeleri ziyaret ederek sanatta ayrı bir yolculuğa çıktığını da kaydetti.
Tezhip sanatında çizgi öğrenmeyi alfabe öğrenmeye, motifleri de kelime oluşturmaya benzeten Gamiet, desenlerle oluşturulan kompozisyonun da güzel bir şiire dönüştüğünü ifade etti.
Gamiet, 2018'de usta tezhip sanatçıları Tiryaki ve Çiçek Derman’dan Süleymaniye Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle icazetini aldığını söyledi.
İslam sanatının zengin dünyasındaki seyahatlerinin ve deneyimlerinin çalışmalarına ilham verdiğini belirten Gamiet, tezhip sanatında öğrenmenin sonunun olmadığına ve sabrın önemine işaret etti.
Programda, Hilye-i Şerif'te kullandığı desenleri ve renkleri video gösterimiyle dinleyicilerle paylaşan Gamiet, 2018'de Windsor Kalesi Kraliyet Kütüphanesince 4 ciltlik bir şiir kitabı için hazırladığı ve birer nüshalarının Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Charles'a hediye edilen eserlerine sunumunda yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!