AA

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20’de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.