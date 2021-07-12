İtalya taraftarları Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende, 53 yıl aranın ardından tarihinde ikinci şampiyonluğuna ulaşan İtalya'nın oyuncu ve teknik ekibine kupa ile madalyalarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.Kaptan Giorgio Chiellini'nin önderliğinde kupayı kaldıran İtalyan oyuncular, havai fişek gösterisinin de yapıldığı tören sırasında büyük sevinç yaşadı.Törende, turnuvada ilk kez finale kalma başarısı gösteren İngiltere'nin oyuncuları ve teknik ekibine de ikincilik madalyaları verildi.Öte yandan, final maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.