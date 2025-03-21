Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na elektrik sağlayan trafoda yangın çıktı. Yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar havalimanı kapatıldı.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyeceği bildirildi.

REKLAM advertisement1

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının 'önemli bir elektrik kesintisine' neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolculara havalimanına seyahat etmemeleri tavsiye edilerek, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.