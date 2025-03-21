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        Haberler Dünya Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı | Dış Haberler

        Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

        Londra'daki Heathrow Havalimanı, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı. Yangının sebebinin trafoda çıkan yangın olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:05
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        Londra'daki havalimanında elektrik kesintisi
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        İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na elektrik sağlayan trafoda yangın çıktı. Yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar havalimanı kapatıldı.

        Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyeceği bildirildi.

        Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının 'önemli bir elektrik kesintisine' neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, tüm yolculara havalimanına seyahat etmemeleri tavsiye edilerek, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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