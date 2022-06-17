Londra Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacak
Londra Gatwick Havalimanı yönetimi yazın yapılacak uçuşların, çalışan sayısının yetersiz olması nedeniyle azaltılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 900 olan günlük uçuş sayısı Temmuz'da 825'e ve Ağustos'ta 850'ye indirilecek.
Londra Gatwick Havalimanı yönetimi yazın yapılacak uçuşların, yeterli sayıda çalışan olmadığı için azaltılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 900 olan günlük uçuş sayısı Temmuz'da 825'e ve Ağustos'ta 850'ye indirilecek.
Koronavirüs pandemisi boyunca havacılık endüstrisinde çalışan binlerce kişi işten çıkarılmıştı. Karantinaların ve uçuş yasaklarının sona ermesinden sonra ise uçuş ve yolcu sayıları artmış, havalimanları yetersiz kalmaya başlamıştı.
Londra havaalanlarında bir süredir yaşanan uçuş iptalleri ya da uzun süreli rötarlar on binlerce yolcuyu mağdur etti. Bunun üzerine hükümet ve yetkililer havayolu şirketlerine yaz dönemi için gerçekçi uçuş takvimleri oluşturmalarını söyledi.
Gatwick yönetimi, uçuş sayısını azaltma kararının geçici olduğunu, yolculara "daha güvenilir ve iyi standartlarda hizmet verebilmek için" alındığını belirtti.
Havaalanı yöneticisi Stewart Wingate, Kraliçe 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları gerekçesiyle etkinliklerin düzenlendiği hafta pek çok havayolu şirketinin eleman yetersizliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade ediyor ve ekliyor:
"Bu kararı uygulamaya geçirerek havayolu şirketi ve yer çalışanlarına uçuş programlarını daha iyi hayata geçirmek için yardımcı olmayı hedefliyoruz".
Platin Jübile haftasında İngiltere genelinde 150'den fazla uçuş iptal edilmişti. Okul tatillerinin olduğu dönemlerde ve Paskalya zamanı da uçuşlarda aksamalar oldu.
Havayolu şirketi EasyJet tarafından yapılan açıklamada, Gatwick Havalimanı tarafından duyurulan durumun farkında olunduğu ve operasyonlarını nasıl etkileyeceğinin gözden geçirildiği söylendi. Avrupa genelinde, havaalanlarının şu anki ortamda gerçekçi kapasitesinin iyi şekilde tespit edilmesiyle havayolu şirketlerinin müşterilerine güvenilir hizmet verebileceği belirtildi.
'İptaller önceden haber verilmeli'
İngiltere'nin en büyük seyahat acentası Advantage'ın CEO'su Julia Lo Bue-Said yolculara iptallerle ilgili önceden haber verilmesinin önemine dikkat çekiyor.
Uçakların "büyük çoğunluğu" kalksa da insanların "kesinliğe" ihtiyacı olduğunu ekleyen Julia Lo Bue-Said BBC Radyosu'nda yayımlanan Today programında, bu yıl İngiltere'deki havalimanlarında yaşanan seyahat sorunlarına dikkat çekti, bu "pragmatik çözümün" bunları engellemek için bulunduğunu vurguladı.
İş dünyasından sorumlu bakan yardımcısı Paul Scully, havaalanı çalışanlarının istiyorlarsa daha uzun saatler çalışabileceği önerisinde bulundu, "İnsanları buna zorlamaktan bahsetmiyorum" dedi.
Sky News'e konuşan Scully, "Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarından ve bizim daha fazla ne yapabileceğimizi görmek için havalimanlarıyla ve havayolu şirketleriyle yakından çalışmak istiyoruz" dedi.
Gatwick ayrıca bu yaz güvenlik kontrol bölgelerinde yolcuların geçişine yardım etmek için 400 yeni çalışanın işe alındığını ve gelecek haftalarda daha fazla kişinin işe başlayacağını söyledi.
Ancak havalimanındaki bazı şirketlerin hala eleman yetersizliği yaşadığı, gecikme ve iptallerin devam edebileceği belirtildi.
Uçuşlardaki iptal ve gecikmeleri takiben Sivil Ulaştırma ve Havalıcık Departmanı, havayollarına programlarını gözden geçirmelerini ve gerçekleştirilemeyeceği öngörülen uçuşların iptal edilmesini istemişti.
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Londra Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacak/londra-gatwick-havalimani-yeterli-calisan-olmadigi-icin-yazin-ucus-sayisini-azaltacak-3470568
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