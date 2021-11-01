AKM'yi çok beğendiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en önemli klasik müzik orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nin akustiğini çok beğendiğini belirterek, "Bugüne kadar çaldıkları en iyi konser salonu olduklarını söylediler" dedi
1932'de kurulan Londra merkezli Krallığın beş daimi senfoni orkestrasından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, geçtiğimiz Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Saat 20.00'da başlayan konseri şef Robin Ticciatti yönetti. Orkestranın AKM performansında solist olarak piyanist Francesco Piemontesi yer aldı. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konser sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren konseri dinleyen Ersoy, "Öncelikle Londra Senfoni Armoni, ününe uygun bir performans gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi de uluslararası firmalar tarafından akustik testleri yapılarak bugüne geldi. Aslında seyircilerimizle beraber hem Londra Orkestrası etkili performansını hem de Atatürk Kültür Merkezi'nin yüzde yüz sonuç veren akustiğini test olmuş olduk. O açıdan çok keyifli bir akşamdı" dedi.
Londra Filarmoni Orkestrası yetkililerinin Atatürk Kültür Merkezi'ni beğendiklerini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, "Kendileri bir gece önce geçen sene hizmete aldığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasında çaldılar. İki binayla ilgili hayranlıklarını dile getirdiler. Çok beğenmişler. Hem akustiğini, hem bina dizaynını, mimarisini. Biliyorsunuz dünyanın sayılı konser salonlarında çalıyor Londra Filarmoni. Bugüne kadar çaldıkları en iyi konser salonu olduklarını söylediler. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonra İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız bu tarz etkinliklerle pandeminin etkisinin biraz daha azalmasıyla çok buluşacaklar. Özellikle ilkbahara doğru uluslararası marka etkinliklerini hem İstanbul'a hem Ankara'ya getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ankara ve İstanbul'da bu tarz etkinliklerin artacağını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Artık Türkiye'de İstanbul ve Ankara marka şehir. Bu tarz etkinliklere alışacak İstanbul. Yoğun bir şekilde özellikle pandeminin etkisi geçtikten sonra bu organizasyonlara devam edeceğiz. Buraya sadece bir bina olarak bakmamak lazım. Burası bir konsept bina. 7 gün ve 24 saat yaşayacak şekilde tasarlandı. İçini dolduruyoruz hızlı bir şekilde. Pandeminin etkisi geçtikten sonra İstanbul'un birçok noktasında bu etkinliklerin sayısını arttıracağız" diye konuştu.
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