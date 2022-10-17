Londra Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik rapor: 'Yüzlerce polisin işledikleri suçlar cezasız kaldı'

BBC

Londra'da emniyet teşkilatına yönelik yeni bir rapora göre yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce polis memuru hiçbir ceza almadan işine devam ediyor. Teşkilat özellikle cinsel istismar, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve homofobi gibi suçları cezalandırmak konusunda yetersiz kalıyor.

Rapor, polis memuru Wayne Couzens'in görevi sırasında Sarah Everard isimli bir kadını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmesi üzerine hazırlandı.

Lordlar Kamarası üyesi Barones Louise Casey'nin hazırladığı raporda 9 binden fazla polis memuru görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Bunların yüzde 20'si hakkında birden fazla şikayet var. 500 polis memuruna ise 2013'ten bu yana, görevlerini kötüye kullandıklarına dair en az 3 suçlama yöneltildi.

Buna karşın Casey'nin ekibi, birden fazla suç işlediği iddia edilen memurların yüzde 1'inden daha azının görevden alındığını söyledi.

Ekip, bir memurun yolsuzluk, trafik suçları ve "görev dışındayken koruma görevini yerine getirmeme" dahil olmak üzere çok sayıda ciddi suçlamayla karşı karşıya kalmasına rağmen görevine devam ettiğini belirtti.

'Burada olmaması gereken yüzlerce insan işten atılmalı'

Londra Emniyet Müdürü Sir Mark Rowley, bulguların yüzlerce memurun görevden alınması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Rowley, kurumlarında yılda 30-50 polis memurunun görevden alındığını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti ve "Burada olmaması gereken yüzlerce insan işten atılmalı" dedi.

Barones Casey, "Davaların çözülmesi çok uzun sürüyor; iddiaların incelenmesi yerine reddedilmesi olasılığı daha yüksek; endişeleri dile getirenlerin üzerindeki yük çok ağır ve sistem genelinde siyah veya Asyalı polis memurlarının beyazlara göre daha sert cezalandırıldığı ırksal eşitsizlik var" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün müfettişleri de geçen ay, teşkilatın çeşitli alanlarda "başarısız" bir performans sergilediğini ve çalışma biçiminde "ciddi eksiklikler" olduğunu belirtmişti.