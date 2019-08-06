Londra'dan Valensiya'ya giden uçak kabini dumanla dolunca acil iniş yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan, İspanya'nın Valensiya kentine giden British Airways uçağı, inişine 10 dakika kala kabinin içi dumanla dolunca acil iniş yapmak istedi. İnişin ardından yolcular, uçağın içinde çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yaklaşık 10 dakika içinde Valensiya'ya iniş yapan uçaktan çıkan yolcular, uçağın içindeki panik anlarını ve çıktıktan sonra yaklaşık 3 saat yolda beklediklerini, sosyal medyada fotoğraflarla paylaştı.

Yaklaşık 3 saatin sonunda uçağa dönerek eşyalarını alan yolcular, British Airways'in sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Uçakta olan İspanyol spor muhabiri Dani Merono Bori, bir tweet atarak ""Panik! Korku! Daha önce hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. Ne mucize! Londra'dan kalkan ve Valensiya'ya gittiğimiz uçak alev aldı. Az önce iniş yaptık." yazdı. Paylaştığı videoda da uçaktan acil çıkış kaydırağından çıkmalarının söylendiğini anlatıyor:

https://twitter.com/Dani_Merono/status/1158421931399532544?s=20

Londra'da yaşayan Lucy Brown isimli akademisyen de, "Valensiya uçuşunda korkunç bir şey yaşadık, korku filmi gibiydi. Neyse ki herkes güvende. Uçak dumanla doldu ve acil çıkışlardan tahliye edildik" dedi, bazı fotoğraflar paylaştı.

https://twitter.com/lucyaabrown/status/1158430763647471616?s=20

Uçaktaki yolculardan Gayle Fitzpatrick de, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan kalkan ve Valensiya'ya giden uçağın, yolculuğun bitmesine 10 dakika kala neden dumanla dolduğuna ve acil çıkış yapmak zorunda kaldıklarına dair hiçbir açıklama olmadığını, 60 dakikadır açıklama beklediklerini yazdı:

https://twitter.com/gaylem1978/status/1158435942669135873?s=20

British Airways'den yapılan bir açıklamada, "British Airways BA422 numaralı, Hetahrow'dan Valensiya Havalimanı'na giden uçuşun bir olaya karıştığını teyit edebiliriz. A321 tipi uçak iniş yaptı ve tüm yolcularla tüm kabin ekibi tahliye edildi. British Airways ekipleri havalimanı terminalindeki yolculara yardımcı oluyor." denildi.