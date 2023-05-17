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Kral Charles ve Kraliçe Camilla, taç giyme töreninin ardından gerçekleştirdikleri ilk halk gezisinde Londra'nın merkezinde bulunan Yıldız Holding’e ait Godiva Çikolataları'nın da şubesinin bulunduğu Covent Garden'ı ziyaret etti.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ziyaretlerinde Godiva Çikolataları tarafından bir tabak çikolata kaplı çilekle karşılandı.

St Paul Kilisesi'ne de uğrayan Kral Charles, daha önce 1988 yılında annesi Kraliçe Elizabeth tarafından imzalanmış olan ziyaretçi defterini imzaladı.

Alanda bulunan birçok işletmeyi ve sanat topluluklarını ziyaret eden ikili, çevre halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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