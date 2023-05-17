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Londra'daki Covent Garden'ı ziyaret eden Kral Charles, Godiva çikolatalarıyla karşılandı

Taç giyme töreninin ardından ilk defa gerçekleştirdikleri gezide Londra'da bulunan Covent Garden adlı alışveriş ve turistik mekanları barındıran alanı ziyaret eden Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, Covent Garden'da bulunan Yıldız Holding’e ait Godiva Çikolataları tarafından çikolatalarla karşılandı.

Giriş: 17.05.2023 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
Londra'daki Covent Garden'ı ziyaret eden Kral Charles, Godiva çikolatalarıyla karşılandı
HABERTURK.COM

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, taç giyme töreninin ardından gerçekleştirdikleri ilk halk gezisinde Londra'nın merkezinde bulunan Yıldız Holding’e ait Godiva Çikolataları'nın da şubesinin bulunduğu Covent Garden'ı ziyaret etti.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ziyaretlerinde Godiva Çikolataları tarafından bir tabak çikolata kaplı çilekle karşılandı.

St Paul Kilisesi'ne de uğrayan Kral Charles, daha önce 1988 yılında annesi Kraliçe Elizabeth tarafından imzalanmış olan ziyaretçi defterini imzaladı.

Alanda bulunan birçok işletmeyi ve sanat topluluklarını ziyaret eden ikili, çevre halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

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